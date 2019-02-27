شلل مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز .. بسبب حادث مروري أعلى كوبري الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهدت منطقة الدقي كثافات مرورية عالية، إثر اصطدام أتوبيس ركاب بعمود إنارة نهاية كوبري الدقي.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من الخدمات المعنية إخطارًا بظهور كثافات عالية في شارع البطل أحمد عبد العزيز وبمحيط كوبري الدقي، وبالفحص تبين أن السبب وراء حالة الزحام يرجع لاصطدام أتوبيس نقل ركاب بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وجود إصابات طفيفة بين الركاب.

على الفور دفعت الإدارة بضباط المرور لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات لإعادة الحالة المرورية إلى طبيعتها.