محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
شهدت منطقة الدقي كثافات مرورية عالية، إثر اصطدام أتوبيس ركاب بعمود إنارة نهاية كوبري الدقي.
تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من الخدمات المعنية إخطارًا بظهور كثافات عالية في شارع البطل أحمد عبد العزيز وبمحيط كوبري الدقي، وبالفحص تبين أن السبب وراء حالة الزحام يرجع لاصطدام أتوبيس نقل ركاب بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وجود إصابات طفيفة بين الركاب.
على الفور دفعت الإدارة بضباط المرور لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات لإعادة الحالة المرورية إلى طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شلل مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز .. بسبب حادث مروري أعلى كوبري الدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.