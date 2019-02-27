الـ DNA للتعرف على الجثامين.. 4 قرارات للنائب العام في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين التي أسفر عنها حادث اندلاع حريق بأحد القطارات داخل محطة مصر، وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA)، نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وأكد النائب العام، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب.

وأوضح أن انتقل لموقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم، وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث، والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات.

وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق آخر من محققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.

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وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات.

وكان جرار اصطدم -صباح اليوم الأربعاء- بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 28 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

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