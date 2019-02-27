بالفيديو.. وزير الداخلية يستقبل رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور سو هاردي آليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

واستعرض وزير الداخلية، مُجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها في اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله اللواء دكتور سوهاردي آليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

خلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وأشاد اللواء محمود توفيق، بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، كما أشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كل الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم.

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ورحب الوزير في ذات الإطار بالتوسع في تبادل الخبرات الأمنية المصرية مع الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا في إطار علاقات الشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أكد المسئول الإندونيسي على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية وما يُصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة في العديد من دول المنطقة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار في البلاد، مؤكدا على أهمية تطوير آليات التنسيق الثنائي بين الأجهزة الأمنية المعنية في كلا البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب المتصاعدة، كما أوضح رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، وخاصة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.

وأكد الجانبان -خلال اللقاء- على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين حضر اللقاء سفير إندونيسيا بالقاهرة.