وزيرة الصحة: أساتذة تجميل لإجراء الجراحات اللازمة لمصابي "محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تواجد أفضل أساتذة طب التجميل، لإجراء أي جراحات لازمة لمصابي حادث محطة مصر.

وكان جرار اصطدم -صباح اليوم الأربعاء- بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 28 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسياً من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، لتقديم أعلى قدر من الرعاية الطبية للمصابين.

ووجهت الوزيرة الشكر للمجتمع المدني الذي أبدى رغبه في مد يد العون والمساعدة، مؤكدة على توافر أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، بمخزون استراتيجي كبير.