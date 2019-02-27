"الاستقالة ليست كافية".. برلماني يطالب بمحاسبة هشام عرفات بعد حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبدالكريم:

قال نضال السعيد، عضو مجلس النواب، إن استقالة وزير النقل ليست كافية، ولابد من محاسبته، متابعا: "محدش يقول السواق هو اللي غلطان".

وأضاف السعيد لمصراوي، أنه لابد من إعادة النظر في منظومة القطارات، وحصر العربات المتهالكة لإخراجها من الخدمة، واستبدالها بعربات بدورين مطورة حديثا، ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، والاستعانة بتجارب الدول الناجحة في مجالات السكة الحديد.

ودعا النائب، لتعيين مسؤولاً على دراية بمشاكل السكة الحديد، ووضع خطة للقضاء عليها من الجذور، بجانب إجراء فحص طبي على السائقين بصة دورية للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية.

وشدد على ضرورة تخصيص جزء من الموازنة العامة، للنهوض بمنظومة السكة الحديد، حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفا: "كوارث السكة الحديد لم تتوقف بهذه المنظومة المتهالكة".

وقالت هيئة السكك الحديدية، في بيان، إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب الاحصاءات الرسمية.

Advertisements

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.