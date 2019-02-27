أخبار مصر | الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين توافق بالإجماع على ميزانية 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين توافق بالإجماع على ميزانية 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية العادية للنقابة المهندسين بالنقابة الفرعية بالقاهرة، بالإجماع على اعتماد ميزانية 2018، واعتماد الموازنة التقديرية لـ 2019.

واعتمدت الجمعية العمومية، زيادة إيرادات النقابة، حيث بلغت 17.36 مليون جنيه عام 2018، مقارنة بالعام السابق بـ15.20 مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها 14% بفارق 2.16 مليون جنيه.

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واعتمدت الجمعية العمومية زيادة المصروفات العمومية حيث بلغت 6.62 مليون جنيه عام 2018، مقارنة ب 5.65 مليون جنيه عام2017 وبنسبة نمو قدرها17% بفارق 978 الف جنيه، وزيادة الفائض العام "زيادة الإيرادات عن المصروفات" حيث نجحت النقابة في تحقيق فائض بـ10.37 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 9% عن الفائض العام في 2017، والذي بلغ 9.43 مليون جنيه، بفارق 940 ألف جنيه.

وبلغت زيادة النقدية عام 2018، 34.36 مليون جنيه بزيادة قدرها 7.05 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 19%.

والجدير بالذكر أنه تم إكتمال النصاب القانونى للانعقاد الجمعية العمومية العادية بعد الدعوة الثانية لها، وذلك بحضور نقيب مهندسي القاهرة اللواء هشام أبو سنة وعددا من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين.