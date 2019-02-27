أخبار مصر | وكيل دفاع البرلمان: حوادث القطارات في جميع دول العالم.. واستقالة الوزير ليست حلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل دفاع البرلمان: حوادث القطارات في جميع دول العالم.. واستقالة الوزير ليست حلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يمجلس النواب، إن حوادث القطارات تحدث في جميع دول العالم، وليس في مصر فقط، مؤكدًا أن استقالة هشام عرفات وزير النقل ليست حلًا لهذا الكارثة، مطالبًا بمعاقبة المتسببين في هذا الحادث بأقصى سرعة.

وأشاد "العوضي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، لبحث عدد من الملفات ومنها ملف تعويضات حادث قطار محطة رمسيس، بتلإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بخالص تعازيه لأسر الضحايا، مُتمنيا الشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة المقصرين، الذين تسببوا في الحادث الأليم.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

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وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.