أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حادث تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف بمحطة مصر مما أسفر عنه وقوع ضحايا وإصابة العشرات.

وقال عباس في بيان، إن قبول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل ليست حل للأزمات التي يعاني منها قطاع النقل في العقود الماضية، مؤكدًا أنه لابد أن مُحاسبة وزير النقل على الإهمال الذي يعاني منه مُرفق سكك حديد مصر دون إيجاد حلول إستراتيجية جذرية تمنع تكرار حوادث القطارات في عهده.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن أعضاء مجلس النواب سيستخدمون أدواتهم الرقابية التي منحها لهم الدستور للتصدي للإهمال الذي تعاني منه مصر والضحية في النهاية على حساب المواطن المصري.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

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وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.