أخبار مصر | "دينية البرلمان" تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر.. وتطالب بمحاسبة المقصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دينية البرلمان" تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر.. وتطالب بمحاسبة المقصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خالص العزاء فى شهداء حادث محطة مصر الذى وقع اليوم الأربعاء، داعيا أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى فسيح جناته وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، فى بيان للجنة منذ قليل، إنه يجب محاسبة المتسببين فى هذا الحادث الأليم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، مطالبا بوقف الإهمال فى السكة الحديد وتطويرها وتوفير كل أدوات السلامة والأمان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل أمام مجلس النواب بشأن هذا الحادث للوقوف على أسبابه وتداعياته، ومعرفة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتطوير السكة الحديد.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

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وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.