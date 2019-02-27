أخبار مصر | وزيرة الصحة: خروج 15 حالة من المصابين في حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: خروج 15 حالة من المصابين في حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خروج 15 مواطنا من المستشفيات وذلك بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فى حادث قطار "محطة مصر"، الذى وقع صباح اليوم.

وأوضحت وزيرة الصحة أن إجمالى المصابين بالمستشفيات أصبح 28 مواطنا موزعين بمستشفيات دار الشفا، ومعهد ناصر، والحلمية العسكري، والدمرداش، والقبطى، وشبرا العام، فيما توفى 20 مواطنا، إثر هذا الحادث.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن أغلب المصابين حالتهم تراوحت مابين بسيطة إلى متوسطة، فيما عدا ٥ حالات فقط حالتهم غير مستقرة، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الفائقة.

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وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، لتقديم أعلى قدر من الرعاية الطبية للمصابين، موجهة الشكر للمجتمع المدني الذي أبدى رغبه في مد يد العون والمساعدة، مؤكدة على توافر أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، بمخزون استراتيجي كبير.

ولفتت إلى أن نسب الحروق للمصابين تراوحت مابين حالات من الدرجة الثانية، والثالثة، مؤكدة على توافر أفضل أساتذة طب التجميل، لإجراء أي جراحات لازمة للمصابين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تتواجد منذ الصباح الباكر وحتى الآن بمستشفى معهد ناصر، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، سوء فى مستشفى معهد ناصر، أو المستشفيات الأخرى المحتجز بها المصابين.