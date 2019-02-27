أخبار مصر | برلماني يطالب بإجراء كشف مخدرات على سائقي القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإجراء كشف مخدرات على سائقي القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بسرعة إجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث انفجار محطة مصر، ومعرفة المتسبب في هذا الحادث ومحاكمته في أسرع وقت.

وقال "الخشب" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن حوادث القطارات تأتي نتيجة أسباب فنية أو بشرية، لذلك يجب إجراء تحاليل طبيبة للكشف عن السائقين الذين يتعاطون المخدرات، وفصلهم من الخدمة حتى لا يتسببوا في قتل المواطنيين.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن إستقالة هشام عرفات وزير النقل لن تجدي نفعًا، مؤكدًا أن الوزير قام بتطويرات وتجديدات في عربات القطار، قائلًا: "الراجل شايف شغله على أكمل وجه هيعمل إيه يعني؟".