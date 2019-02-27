أخبار مصر | برلماني يطالب بإجراء كشف مخدرات على سائقي القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإجراء كشف مخدرات على سائقي القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بسرعة إجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث انفجار محطة مصر، ومعرفة المتسبب في هذا الحادث ومحاكمته في أسرع وقت.
وقال "الخشب" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن حوادث القطارات تأتي نتيجة أسباب فنية أو بشرية، لذلك يجب إجراء تحاليل طبيبة للكشف عن السائقين الذين يتعاطون المخدرات، وفصلهم من الخدمة حتى لا يتسببوا في قتل المواطنيين.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن إستقالة هشام عرفات وزير النقل لن تجدي نفعًا، مؤكدًا أن الوزير قام بتطويرات وتجديدات في عربات القطار، قائلًا: "الراجل شايف شغله على أكمل وجه هيعمل إيه يعني؟".
واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.
تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.