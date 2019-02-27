مصر | تجديد حبس 6 بائعين تعدوا بالضرب على موظفي الحي بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 بائعين تعدوا بالضرب على موظفي الحي بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 6 باعة جائلين، بتهمة الاعتداء على موظفى حى المعصرة أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدى عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.

وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوحته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها بالحبس وتم التجديد.

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القبض على خادمة أفريقية لسرقتها مشغولات ذهبية من سيدة بالتجمع الخامس

تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط سيدة افريقية الجنسية سرقة مشغولات ذهبية من مسكن سيدة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا "منار.ع" 31 سنة ومقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة بدلاية تحوى جنيه دهب) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "جواهر.ع.ع" تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية" 22 سنة تعمل طرف المُبلغة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها.