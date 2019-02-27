مصر | نكشف كواليس قتل عاملين بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف كواليس قتل عاملين بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة الشرابية تحقيقات موسعة فى واقعه العثور على جثتين لعاملين داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الشرابية.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التى أجريت معه فى واقعه قتل عاملين بأحد المطاعم داخل منزلهم.

أضاف المتهم أنه كان يقوم بزيارة المجنى عليهما وانه كان صديقهم وكان يعمل معهم بذات المطعم وأثناء تواجده معهم بالغرفة، غافلهما واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه.

وأشار المتهم أنهم أكتشفوا الأمر بعد ذلك وقاما باستدعائه والاتصال به يوم الواقعة وبالفعل ذهب اليهم، ليتفاجئ بمطالبتهم له باعادة المبلغ،ولكن حدثت بينهم مشاجرة.

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واستكمل المتهم حاول أحدهما التعدي علي بسكين ولكن تمكنت من الخلاص منه، وقمت بعد ذلك بالتعدى عليهما محثا أصابات لهم أدت إلى وفاتهم فى الحال، وقمت بسرقه هاتف محمول ملك أحدهما.

تعود التفاصيل عندما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثتي عاملين بأحد المطاعم، سن (16 – 18) ومقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات - بمنطقة الغريانى بدائرة القسم - وبهما طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الحادث، حيث تبين أنه صديق المجني عليهما "محمد. م.ع"، سن 24 "عامل" بذات المطعم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وبأعداد الاكمنه اللازمه تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بالواقعه وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى امرت بحبسه 4 أيام على ذمة``التحقيقات