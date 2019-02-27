انت الان تتابع نادي القضاة يعلن التبرع بالدم لمصابي حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن التبرع بالدم لمصابي حادث القطار بمحطة مصر للسكك الحديدية، في سبيل تضامن قضاة مصر مع إخوانهم المصابين من شعب مصر العظيم في المصاب الجلل الذي أصابهم. وقال المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة النادي قام بتوفير سيارة إسعاف لخدمات نقل الدم أمام نادي قضاة مصر بشمبليون؛ لتيسير التبرع بالدم من القضاة والعاملين الموجودين بالنادي وفي محيط دار القضاء العالي، لإنقاذ مصابي الحادث.

وتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر، لأسر المتوفين بخالص التعازي وأصدق الدعوات أن يرزقهم الله الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد

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