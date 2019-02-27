انت الان تتابع أول تصريح لوزير النقل بعد الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، إنه قدم استقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر بوازع مسئولية سياسية. وأضاف الوزير في أول تصريح له بعد الاستقالة: "محدش أجبرني على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها"، موضحا: "نفسي أطمن على المصابين، لأن الحادث كبير". وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.
وتقدم وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، عن أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام
وتقدم وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، عن أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة، موضحة أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن وفاة وإصابة العشرات.
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