حريق في كنيسة القديسة دميانة بالهرم

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نشب حريق داخل كنيسة القديسة دميانة، بجوار كايرو مول في شارع الهرم دون وقوع وفيات أو إصابات. وفور ورود بلاغ من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل الكنيسة تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتبين أن النيران اشتعلت ببعض لعب الأطفال داخل الكنيسة، وتم السيطرة دون خسائر أو إصابات. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمحيط الكنيسة ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.
وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة. وفي 12 ديسمبر الماضيي شب حريق داخل كنيسة العائلة المقدسة الكائنة بقرية ديروط بالمنيا، نتيجة ماس كهربائي في ماكينة الصوت الخاصة بالكنيسة. وأصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين في محافظة المنيا، بيانا جاء فيه:
وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.
وفي 12 ديسمبر الماضيي شب حريق داخل كنيسة العائلة المقدسة الكائنة بقرية ديروط بالمنيا، نتيجة ماس كهربائي في ماكينة الصوت الخاصة بالكنيسة.
وأصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين في محافظة المنيا، بيانا جاء فيه: «تواردت أنباء عن حدوث حريق بكنيسة العائلة المقدسة بديروط أم نخلة يوم الاثنين الموافق 10 / 12 / 2018، حوالي الساعة الرابعة عصرا، حيث تصاعدت بصورة مفاجأة ألسنة اللهب بالدور الأول العلوي الموجود به الكنيسة».
وأضاف البيان: «هرع إلى مكان الحريق على الفور مسئولي الأمن، ومسئولي الحماية المدنية، وأخمدوا الحريق بمساعدة كل شباب القرية مسيحيين ومسلمين».
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