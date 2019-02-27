انت الان تتابع حريق في كنيسة القديسة دميانة بالهرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشب حريق داخل كنيسة القديسة دميانة، بجوار كايرو مول في شارع الهرم دون وقوع وفيات أو إصابات. وفور ورود بلاغ من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل الكنيسة تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتبين أن النيران اشتعلت ببعض لعب الأطفال داخل الكنيسة، وتم السيطرة دون خسائر أو إصابات. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمحيط الكنيسة ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة. وفي 12 ديسمبر الماضيي شب حريق داخل كنيسة العائلة المقدسة الكائنة بقرية ديروط بالمنيا، نتيجة ماس كهربائي في ماكينة الصوت الخاصة بالكنيسة. وأصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين في محافظة المنيا، بيانا جاء فيه: