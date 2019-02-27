انت الان تتابع الصحة: خروج 15 من مصابي حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محطة مصر
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 15 مصابا ويتبقى 28 مصابا في مستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء، من حادث حريق محطة مصر، وهناك حالات تحتاج لعلاج دقيق وكوادر طبية للتعامل مع كل المصابين، ومخزون الدم في المستشفيات تكفي لحالات المصابين في الحادث، والإصابات معظمها حروق من الدرجة الثانية إلى الثالثة، مؤكدا: "ليس لدينا عجز في توفير الفرق الطبية و3 فرق للدعم النفسي للمصابين وأسرهم"، وذلك بحسب ما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.
وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
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