شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» عن «حريق محطة مصر»: الحوادث قدر من الله سبحانه وتعالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن حادث قطار محطة مصر ليس الأول ولن يكون الأخير، مطالبا الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات الأولية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث حتى يستنى معرفة من المسؤول ومن المتسبب في هذا الحادث لمحاسبته.

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وأضاف زين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحوادث هي قدر من الله سبحانه وتعالي، ووارد أن يحدث خطأ بشري في أي وقت وأي زمان.

وكشف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه سيتم محاسبة المقصريين في السكك الحديدية بداية من أصغر موظف حتى «آخر راس في السكة الحديد»، موضحا أن هناك شيء خطأ بين الكواليس وسيتم الانتظار لنتائج التحقيقات الأولية.

وتابع، أن معالجة القضية من خلال رؤية سياسية وتطوير هيئة السكك الحديدية مطالبا بضرورة وجود رؤية ثاقبة من عامل التحويله حتى «أكبر رأس في الهيئة»، مطالبا بتوقيع كشف طبي نفسي على الموظفين في السكك الحديدية.