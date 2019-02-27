شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب حادث قطار محطة مصر تعمل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها من جانب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة بدأت في جمع المعلومات الفنية وسؤال شهود العيان عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الحادث، موضحا أن النيابة العامة أيضا تقوم بدور في استقصاء ما حدث.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن النتيجة النهائية لحادث قطار محطة مصر سيتم إعلانها بكل شفافية في أسرع وقت بعد انتهاء التحقيقات اللازمة لتنفيذ التكليف الذي كان حاسما وواضحا من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل محاسبة المتسببين في هذا الحادث حسابا عسيرا بعد التسبب في هذا الحادث المروع.
وتابع أنه لا توجد بيانات رسمية من مجلس الوزراء أو اللجنة الفنية التي تتابع الحادث بشان أسباب الحادث أو حتى المعاينة الأولية وكل ما ذكر عبارة عن تخمينات فقط.
وأوضح المستشار نادر سعد أن وزير النقل هشام عرفات تقدم باستقالته متحملا المسؤولية السياسية، كاشفا أن تطوير السكك الحديدية خلال 6 سنوات بداية من 2014 وحتى انتهائها في عام 2020 تكلف 56 مليار جنيه، ولم يخصص هذا المبلغ للسكك الحديدية في السابق.
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