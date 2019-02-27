شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مهاترات أردوغان عن مصر تنطوي بشكل جلي على حقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها».

وتابع: «مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من اقترف ما يلي:

- حبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي.

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- تُشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف مُعتقل سياسي داخل تركيا.

- فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، خلال الأسبوعين الماضييّن فقط.

- إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية وعدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، هذا، فضلاً عن الحُكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد.

وذكر متحدث الخارجية، في بيان، أن «هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي».