شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر قائمًا بأعمال وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للقيام بأعمال وزير النقل والمواصلات. كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أعلن استقالته من منصبه، بعد حادث قطار محطة مصر، صباح الأربعاء، وقبلها رئيس الوزراء. أسفر الحادث عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين.

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