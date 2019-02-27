شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| فيديو تفصيلي لمشاجرة سائق القطار مع آخر المتسببة في «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو جديد للسبب الحقيقي لحادث حريق وانفجار محطة مصر.
وأوضح الفيديو أن سائقي القطار نشبت بينهما مشاجرة بعد مشادة كلامية، دفعت السائق لنزول من الجرار، وبعدها تحرك القطار ناحية المحطة ليحدث الانفجار.
ألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على «ع. ف» سائق الجرار رقم 2302، والذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وتبين من التحريات أن السائق استقل سيارة ميكروباص متجها إلى المنوفية فور هروبه من مكان الحادث الذي شهدته محطة مصر، وأن شهود عيان تعرفوا عليه من خلال الصور التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعى فور وقوع الحادث، وأخبروا الأمن بأن المتهم اتجه إلى الفيوم وتوجهت مأمورية تمكنت من ضبطه.
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