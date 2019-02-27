شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصر الثورة» يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لمُنقذ حريق محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «مصر الثورة»، صرف مكافأة مقدارها 10 آلاف جنيه ودرع للشاب وليد مرضي بطل إنقاذ ضحايا حادث حريق محطة مصر، والذي اندلع نتيجة اصطدم جرار صباح اليوم الأربعاء برصيف رقم 6 بمحطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.
يأتي ذلك تقديرا من رئيس الحزب لشهامة ومروءة الشاب وليد مرضي وسرعة تعامله مع الحادث وإنقاذه لعدد من متضرري الحريق، والذي ظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة محطة مصر وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين، وإطفاء المشتعلين من خلال سكب المياه عليهم لإنقاذ حياتهم.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات، وعناصر شرطة النقل والمواصلات، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 6.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «مصر الثورة» يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لمُنقذ حريق محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.