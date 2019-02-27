شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت تركيا العزاء للشعب المصري في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس، وجاء في بيان وزارة الخارجية ووزيرها مولود جاويش أوغلو، أن تركيا تلقت بحزن بالغ نبأ وفاة عدد كبير من الأشخاص في حريق اندلع بسبب اصطدام قطار بالرصيف في محطة قطار رمسيس وسط القاهرة.

واختتم البيان: «نسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم بالحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونقدم العزاء للشعب المصري».