شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: حادث «حريق محطة مصر» يحدث في أي دولة بالعالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن هشام عرفات وزير النقل قدم استقالته بعد حادث قطار محطة مصر الذي حدث صباح الأربعاء.

وأضاف صلاح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير النقل تحمل مسؤولية الحادث وقدم استقالته في شجاعة منه، كاشفا أنه التقى معه في أكثر من اجتماع ولقاء وكان يمتلك رؤية لتطوير منظومة السكك الحديدية وكان يعمل على تنفيذها ولم يمهله الوقت حتى يستكملها.

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وأوضح أن استقالة وزير النقل نوع من أنواع المسؤولية السياسية التي تحملها الوزير، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطورات حادث قطار محطة مصر على مدار الساعة ويوجه دائما بمحاسبة المسؤولين وتطبيق الجزاء على المقصريين.

وكشف المتحدث باسم مجلس النواب، أن حزن المصريين على ضحايا حادث قطار محطة مصر متمثل في عيون الرئيس وكلمات الرئيس التي وجهها للمصريين، موضحا أن هذا الحادث قد يحدث في أي دولة في العالم ومصر ماضية في إصلاح جميع الخدمات المقدمة للمصريين.