شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بعض الضحايا مجهولي الهوية.. و5 حالات في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث محطة قطارات مصر أسفر حتى الأن عن 20 قتيلا و43 مصابا وخرج من المستشفيات 15 حالة ومتبقي 28 حالة موزعين على مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء وعدد من المستشفيات وجميع الحالات تقدم لها كافة الرعاية الصحية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن تشديدات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالرعاية الصحية الكاملة للمصابين، موضحًا أن التشخيص المبدئي للمصابين هي حروق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك الكثير من الحالات إصابتها تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وهناك 5 حالات في حالة حرجة، مشيرًا إلى أن هناك فرقا للدعم النفسي من الأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي للمصابين واسرهم، لافتًا إلى ان هناك بعض الضحايا مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم حتى هذه اللحظة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، الأربعاء، موجها تعازيه لأسر الضحايا.

فيما قال رئيس الوزراء إن ما وصفه بـ«عهد الصمت» قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والإهمال، متوعدا بحساب «عسير» للمسؤولين عن حادث القطار.