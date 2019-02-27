شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لجنة «حريق محطة مصر» لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة فنية مشكلة للوقف على أسباب هذه الحادث الذي تم صباح اليوم بمحطة مصر، وإن هذه اللجنة بدأت عملها منذ وقوع الحادث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة تعمل بجانب ما تقوم به النيابة العامة، مشيرًا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة للجميع، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة من تسبب في حادث اليوم.

وذكر أن اللجنة لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن الحادث، وكل ما يقال تخمينات أو اجتهادات، فالمواطنون يجرون وراء أي معلومة.