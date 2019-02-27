أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لـ"وليد" بطل إنقاذ حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لـ"وليد" بطل إنقاذ حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، صرف مكافأة مقدارها 10 آلاف جنيه ودرع للشاب وليد مرضي بطل إنقاذ ضحايا حادث حريق محطة مصر، والذي اندلع نتيجة اصطدم جرار صباح اليوم الأربعاء برصيف رقم 6 بمحطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 42، بحسب وزارة الصحة.

يأتي ذلك تقديرا من رئيس الحزب لشهامة ومروءة الشاب وليد مرضي وسرعة تعامله مع الحادث وإنقاذه لعدد من متضرري الحريق، والذي ظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة محطة مصر وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين، وإطفاء المشتعلين من خلال سكب المياه عليهم لإنقاذ حياتهم.