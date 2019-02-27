أخبار مصر | ماذا تعرف عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال؟ (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بعنوان "ماذا تعرف عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال؟"

وأوضح الإنفوجراف أن الحملة تبدأ من الأحد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ لمدة ٤ أيّام بجميع المحافظات من ٨ صباحا حتى ٥ مساء، وأشار إلى أنه يشارك في الحملة ٩٠ ألف فرد من الفرق الطبية كما أن التطعيم مجاني، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم ١٦.٥ مليون طفل للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق الهارب في حادثة قطار محطة مصر بعد هروبه إلى محافظة المنوفية.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

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وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.