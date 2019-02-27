أخبار مصر | خلال ساعات.. قرار بتكليف محمد شاكر لتسيير مهام "النقل" لحين تعيين وزير جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. قرار بتكليف محمد شاكر لتسيير مهام "النقل" لحين تعيين وزير جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الساعات القليلة القادمة قرارًا بتكليف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتولي مهام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل لحين تعيين وزير جديد، وذلك وفقا للقرار الصادر سابقا من مجلس الوزراء بإنابة الوزراء عن بعضهم البعض.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين. وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا. Advertisements تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وكانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

وكانت قد أكدت مصادر حكومية أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة هو من سيقوم بأعمال وزير النقل الدكتور هشام عرفات وذلك عقب تقديمه استقالته لدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خلفية حادث قطار محطة مصر الذي وقع اليوم .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن شاكر، سيقوم بأعمال الوزارة حتي يتم اختيار وزير أخر لوزارة النقل.