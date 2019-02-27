أخبار مصر | غدًا.. حزب الوفد يفتتح معرض الصور التذكارية لثورة 1919 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. حزب الوفد يفتتح معرض الصور التذكارية لثورة 1919 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح حزب الوفد معرض الصور التذكارية لثورة 1919 للشخصيات العامة والنخبة السياسية غدًا الخميس، والذي يقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابة أمام الجمهور ابتداء من يوم السبت القادم وحتي يوم الاحتفال الرسمي للمئوية بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وفي هذا الصدد قال شريف عارف، إن المشرف على توثيق مئوية الاحتفال بذكرى ثورة 19، إن المعرض الذى سيقام بالمقر الرئيسي لحزب الوفد يمثل إعلان عن انطلاق الاحتفال بمئوية الوفد وذكرى ثورة 19، مشيرًا إلى أن المعرض يرصد بالصور مراحل تلك الثورة منذ بداية التفكير فيها والعثرات التى صادفتها على مر تاريخ الحركة الوطنية المصرية حتى انطلاق شرارة الثورة 9 مارس 1919 والتي قدمت تغير كامل فى المفاهيم السائدة آنَذاك وخاصة في ما يتعلق فى حرية المرأة والوحدة الوطنية وأطلاق حرية الفكر والإبداع.

وأضاف "عارف"، أن المعرض يضم أربع مراحل أساسية للثورة الأولى التفكير فى الثورة منذ هزيمة العرابين وحتى الحرب العالمية الأولى، والثانية تأسيس الوفد المصرى وإنطلاق الثورة، والمرحلة الثالثة ما قدمته الثورة من فكر وإبداع لمصر، والمرحلة الرابعة التحول من الثورة إلى الكفاح المسلح بعد إلغاء معاهدة 1936 فى أكتوبر1951.