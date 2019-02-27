أخبار مصر | تعليق نقيب المحامين على تصريحات "كوشنر" حول القضية الفلسطينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق نقيب المحامين على تصريحات "كوشنر" حول القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، تصريحات مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، بشأن القضية الفلسطينية، خلال احتفال محامي شمال وجنوب الشرقية، بقيادة النقيبين متولي محمود، وحسن الصادق، اليوم الأربعاء، "يوم الأجيال" لتكريم شيوخ المهنة، وافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق، قائلًا: نرفض المهادنة والتصالح مع إسرائيل، ونحن نؤمن بأن فلسطين هي كل فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف، لا شرقية أو غربية".

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة لن تتراجع عن هذا الموقف التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، معبرة عن عقيدة راسخة لدى الشعب العربي، مضيفا: "كل ما يحدث في المنطقة العربية من مخططات تضرب أمن دولها، وتهدف لإسقاطها لمصلحة إسرائيل، التي سنظل دائما ضدها، وضد الولايات المتحدة الأمريكية".

ووجه رسالة لشباب المحامين، قائلا: "تمسكوا بحب الوطن وثوابته، وتمسكوا بالمحاماة وثوابتها، كي تؤدي دورها في خدمة الأمة".

حضر الحفل كل من خالد أبو كريشة، الأمين العام للنقابة، وأحمد بسيوني، ومجدي سخى، وكيلي المجلس، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء: ماجد حنا، ومحمد كركاب، وراشد الجندي، ومحمد الكسار، وكمال مهنا، ومصطفى البنان، ومحمد عريضة، وأسامة سلمان، ومحمد الصياد، ومحمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية.