أخبار مصر | سامح عاشور ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مجلسا نقابتي محامي شمال وجنوب الشرقية، بقيادة النقيبين متولي محمود، وحسن الصادق، اليوم الأربعاء، "يوم الأجيال" لتكريم شيوخ المهنة، وافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق، بالتنسيق مع عادل عفيفي، ومحمد عصمت، عضوي مجلس النقابة العامة، وبحضور النقيب العام سامح عاشور.

وعلق "عاشور"، في بداية كلمته، على حادث قطار محطة مصر، قائلا: "رأيت مشاهد بشعة للحادث، واشتعال النيران في المواطنين الموجودين بالمحطة، ولكن وسط هروب الناس، مع بداية الانفجار، رأيت مواطنا بمفرده أطفأ النار المشتعلة بخمسة أفراد، فأوجه له التحية، ولو أن الأمر بيدي، لكرمته"، ناعيا شهداء الحادث الأليم، ومطالبا الجميع بقراءة الفاتحة على أرواحهم.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين. Advertisements وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.