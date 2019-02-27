أخبار مصر | وفد سويدى يجري عمليات لـ 70 قطة وكلب في نقابة الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد سويدى يجري عمليات لـ 70 قطة وكلب في نقابة الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وفد من مركز إيواء الحيوانات الأليفة بلو مون لصاحبته السويسرية "مونيكا"، زيارة إلى النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور فتحي السلمي مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، فى إطار تفعيل البروتكول والتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والمستشفى السويدى "بلو ستار"، في مجال رعاية الحيوانات الأليفة، ومكافحة الأمراض المشتركة، والحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومشاكلها.

قال الدكتور وحيد رفعت رئيس النقابة الفرعية، بالبحر الأحمر، إن العمل سيستمر لمدة ٦ أيام، موضحا أن ما تم إنجازه خلال أول أيام الزيارة، إجراء عمليات لنحو 50 قطة و٢٠ كلب، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار تبادل الخبرات ما بين الأطباء البيطريين المصريين والسويدين، برعاية المركز العلمي بالنقابة العامة.

وأكد الدكتور محمد شفيق عضو مجلس النقابهة العامة، المنتدب أمينا لصندوق النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، أن كامل نفقات برنامج وبروتكول التعاون يتحملها الجانب السويدى، ومركز بلو مون السويسرى.

وأضاف الدكتور أحمد غندور، عضو مجلس النقابة العامة، المنتدب أمينا عاما للنقابة الفرعية بالبحر الأحمر، أن الشهر المقبل، سيشهد أيضا تعاون مشترك مع أحد مؤسسات رعاية الحيوان فى سويسرا، وذلك إنطلاقا من حرص النقابة على دعم وتدريب الأطباء البيطريين، وتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبى فى مجالات رعاية وعلاج الحيوانات الأليفه، بجانب تقديم خدمة مجتمعية، والعمل على الحد من انتشار الحيوانات الضالة، وما تسببه من أمراض، وخسائر اقتصادية كبيرة سواء على المستوى الفردى أو ميزانية الدولة.