مصر | 'مصنوعة من القمامة'.. تفاصيل ضبط حفاضات أطفال داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مصنوعة من القمامة'.. تفاصيل ضبط حفاضات أطفال داخل مصنع غير مرخص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وامكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على ماكينة لتعبئة ولحام الاكياس 4000 حفاضة أطفال جاهزة للتعبئة بدون بيانات وغير صالحة للاسخدام، 100 عبوة أطفال فارغة مدون عليها شركة (هيلثى) مدون عليها صنعت بواسطة شركة العاشر من رمضان للمنتجات الورقية، 150 باكته حفاضة بداخلها 40 عبوة جاهزة للتسويق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.