لماذا غابت قواعد الأمن والسلامة عن حادث قطار رمسيس؟

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متخصصون في إدارة الأزمات: قواعد الأمن والسلامة متعارف عليها وثابتة في كل المرافق.. وحادث قطار رمسيس يؤكد وجود خلل في الإجراءات المتبعة تسبب في وقوع الحادث.

اتفق عدد من المتخصصين في إدارة الأزمات، أن حادث نشوب حريق بمحطة قطار مصر برمسيس يؤكد وجود خلل في تطبيق معايير الأمن وقواعد السلامة المتعارف عليها، مشددين على أن قواعد السلامة ثابتة في كل المرافق الحيوية، موضحين أن إجراءات الصيانة والمتابعة الدورية والتفتيش ومتابعة إجراءات الأمن الصناعي قواعد أساسية متعارف عليها في مرفق السكك الحديدية. قال اللواء ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات، أن قواعد السلامة والمهنية في أي مكان ثابتة، موضحًا أن هناك اختبارات للجرارات والقطارات تجرى داخل ورش الصيانة بصورة دورية ومستمرة قبل تحركها.

وأوضح زيدان، أن قواعد السلامة والمهنية في أي مكان ثابتة، وأن هناك اختبارات للجرارات والقطارات تجرى داخل ورش الصيانة بصورة دورية ومستمرة قبل تحركها، منوها أن تقارير الصيانة من المفترض أن يتم متابعتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية الجرارات، لافتا أن حادث قطار رمسيس المفجع والذي راح ضحيته عدد من القتلي

وأوضح زيدان، أن قواعد السلامة والمهنية في أي مكان ثابتة، وأن هناك اختبارات للجرارات والقطارات تجرى داخل ورش الصيانة بصورة دورية ومستمرة قبل تحركها، منوها أن تقارير الصيانة من المفترض أن يتم متابعتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية الجرارات، لافتا أن حادث قطار رمسيس المفجع والذي راح ضحيته عدد من القتلي وسقوط عدد من المصابين يؤكد أن هناك خللا واضحا في المنظومة. ونوه زيدان لـ"التحرير"، أن طفايات الحريق تصبح غير قادرة على مواجهة الأحداث والكوارث الضخمة المفجعة، لأن ما حدث في واقعة القطار أن تانك الوقود احترق، وبالتالي قد تكون طفايات الإطفاء انفجرت أيضًا نتيجة الحادث، منوها أن دور طفايات الحريق سيرتكز بعد وقوع الانفجار لإخماد النيران المشتعلة، ولكنها لن تستطيع إيقاف الكارثة وقتها. وأشار، إلى أن هناك العديد من التساؤلات التي ينبغي الإجابة عنها في ذلك الحادث، من بينها: هل تمت فحص الجرار قبل خروجه وتم مراجعة قبل الإجراءات المتعلقة بالصيانة والتفتيش والمتابعة الدورية؟ وهل وقع انفجار في المحطة قبل دخول القطار الرصيف؟ منوها أن تلك الأسئلة التخيلية ينبغي الرد عليها، لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث. Advertisements في سياق متصل يرى الدكتور يوسف أحمد وصال، أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات، أن وزير النقل يتحمل مسئولية وتبعات الحادث برمته، مشيرا إلى أن حادث قطار محطة مصر برمسيس مفجع وفي غاية الخطورة، وله الكثير من الدلالات والإشارات، قائلا "لا أستبعد أن يكون وراء الحادث عمل تخريبي متعمد لأن كل ما حدث يتعارض مع إجراءات الأمن وقواعد السلامة والمهنية"، لافتا أن بعض الأنباء التي تشير إلى تحرك القطار بدون سائق أمر خطير، وفي حالة صحته يؤكد أن هناك كارثة حقيقية في التعامل مع مرفق هام وحيوي مثل السكك الحديدية. وتابع، أن هناك العديد من قواعد وإجراءات الأمن والسلامة التي ينبغي اتباعها في مختلف المرافق الحيوية معروفة ومتعارف عليها، سواء المتعلقة بإجراءات الصيانة الدورية ومتابعة حركة القطارات وإجراءات التفتيش المطلوبة وغيرها من الإجراءات.

وأشار، إلى أن محطة قطار مصر برمسيس تعتبر ثاني أبرز محطات السكك الحديدية في العالم بعد بريطانيا، ووقوع حادث بهذا الشكل المفجع أمر كارثي، وينبغي فتح تحقيق للتعرف على ملابسات وكواليس وتفاصيل الحادث، وبيان كل أوجه الغموض المتعلقة به. وكان التليفزيون المصري، أعلن في نبأ عاجل له، أن عدد ضحايا كارثة محطة مصر في رمسيس، وصل إلى 20 حالة وفاة، و40 مصابا، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة، موضحة أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة. وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، وترك رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، كما توقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6. وأخلت قوات الأمن محطة مصر من الركاب، بينما أمرت هيئة السكك الحديدية بإخلاء مباني المحطة بالكامل من الركاب، ووقف حركة القطارات لحين السيطرة على الحريق.

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