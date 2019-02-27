انت الان تتابع حريق محطة مصر.. الصحة تعلن تفاصيل حالات المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محطة مصر
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن أفراد الوزارة المعنيين أشرفوا على عمليات إخلاء آمن لبعض حالات من المصابين، نظرا لحاجتهم لرعاية متخصصة، نتيجة حالاتهم الحرجة والدقيقة، وذلك بعد خروج 15 حالة لتحسن وضعهم الصحي. وحددت الوزيرة توزيعات الحالات الحرجة بمستشفيات مصر وأعدادها وهم: 8 حالات في دار الشفا، و11 في معهد ناصر، و3 حالات في مستشفى الحلمية العسكري، و4 بالجلاء العسكري، وحالتان في الدمرداش، وحالة حرجة جدا يصعب نقلها موجودة في مستشفى شبرا العام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستجدات حادث محطة مصر، وتفاصيل أعداد المصابين والوفيات. وقالت "زايد" حتى الآن بلغ عدد ضحايا الحادث 20 شخصًا بينما أُصيب 43 آخرونبينهم حالات دقيقة وحرجة، ومعظم الإصابات تنوعت بين حروق وكسور، لافتة إلى أن 30 سيارة إسعاف وجدت بموقع
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستجدات حادث محطة مصر، وتفاصيل أعداد المصابين والوفيات.
وقالت "زايد" حتى الآن بلغ عدد ضحايا الحادث 20 شخصًا بينما أُصيب 43 آخرونبينهم حالات دقيقة وحرجة، ومعظم الإصابات تنوعت بين حروق وكسور، لافتة إلى أن 30 سيارة إسعاف وجدت بموقع الحادث بمجرد الإبلاغ عن وقوع التصادم، وساعد على الإخلاء قوات الأمن، لنقل الحالات الحرجة من مستشفيى الهلال والسكة الحديد، إلى أماكن أخرى، كما أن بعض الأهالي نقلوا ذويهم من المصابين بعربيات خاصة، إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، ونتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
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