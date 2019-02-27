انت الان تتابع نائب يطالب بمحاكمة المتسببين في حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

أعلن علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع حادث حريق محطة السكة الحديد ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين، مؤكدا ضرورة التحقيق العاجل في هذه الكارثة ومعرفة جميع أسبابها وملابساتها ومحاكمة كل من تسببوا فيها، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بصرف معاشات مناسبة لجميع أسر المتوفين.

وطالب عابد، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بتقديم جميع أوجه الرعاية لأبناء الضحايا، وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين، متوجها بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيا أن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية،