شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: استئناف الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيف، قرب استئناف الرحلات الجوية السياحية بين موسكو والمطارات المصرية قريبا.

وأكد في اجتماعه مع السفير المصري في موسكو، الثلاثاء، اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة السفر الجوي، وأنه لا داعي للقلق إذا جرى استعادة الرحلات بالكامل. كانت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا توقفت خريف 2015 بعد تفجير طائرة طيران روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

استؤنفت الرحلات الجوية بين روسيا والقاهرة 11 أبريل 2018، عندما بدأت شركتا «إيروفلوت» و«مصر للطيران» تشغيل الرحلات المباشرة.