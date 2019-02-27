شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 35 إخوانيًا متهمين باقتحام قسم العدوة لـ26 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين عصام عبدالواحد ووائل شعبان، الأربعاء، إعادة محاكمة 35 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة، إلى جلسة 26 مارس المقبل، للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2014 كلي شمال المنيا.

Advertisements

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة أمرت قسم شرطة العدوة بإخطار المحكمة عما إذا كان المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى سوى أحداث العنف من عدمه منذ 14 أغسطس 2013 وحتى اليوم. كما كلفت المحكمة وزارة الداخلية بإعداد القاعة لعرض مقاطع الفيديو لمعرفة ما أذا كان المتهمون اشتركوا في أحداث العنف من عدمه مع إسقاط التهمة عن أحد المتهمين لوفاته.

ونظرت المحكمة إعادة محاكمة 35 متهمًا بينهم 4 محبوسين، والباقون مفرج عنهم أو تُعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج، حيث إن المحكمة أمرت بإحضار جميع المتهمين في الجلسة المقبلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت في أواخر العام الماضي أحكاما تنوعت ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة بحق العشرات من أبناء مركز العدوة المتورطين في حرق قسم شرطة العدوة ونهب محتوياته وقتل رقيب شرطة من قوة القسم، خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.