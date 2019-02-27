شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تعويضات 80 ألف جنيه لأسر كل ضحية في «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة ستنتظر تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، عن أسباب حادث حريق محطة مصر، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة الجارية في هذا الحادث.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الإصابات تشمل على حروق، والحروق تحتاج إلى نوعية معينة من التعامل الطبي، لذلك تم نقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

وذكر أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا حول التعويضات لأسر الضحايا، والمصابين، وقرر صرف تعويضات 80 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب ولا يوجد أي تعطيل في القطارات، سوى الرصيف الذي وقع به الحادث.