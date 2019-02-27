شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا حادث «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث القطار بمحطة مصر، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن الملك حمد دعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.