شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد عن «حريق محطة مصر»: لا تستر على الفساد في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه لا يوجد في مصر تستر على الفساد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن مصر من الدول القليلة التي تسعى إلى الحد من حوادث القطارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أن الحكومة تحركت بشكل سريع فور وقوع حادث قطار محطة مصر، وأنه يجب انتظار النتيجة النهائية للجنة الفنية الخاصة بالحادث.

وتابع أن مصر أصبح لديها نوعا من التعامل الجيد مع إدارة الأزمات، مشيرا إلى أن إهمال بعض الموظفين يكون سببا كبيرا في ضياع مجهودات الدولة الخاصة بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.