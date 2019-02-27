شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: خروج 15 مصابًا في حادث «حريق محطة مصر» بعد تحسن حالاتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حادث حريق محطة مصر أسفر عن إصابة 43 شخصًا، غادر 15 شخصَا منهم المستشفيات عقب تحسن حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة باستثناء 5 حالات حالتهم حرجة.
وأضافت «زايد»، خلال حوارها مع مراسلة فضائية «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أننا «معنيين بتقديم الدعم النفسي لأهالي المتوفين والحالات الحرجة، وهناك استشاريين للصحة النفسية متواجدين بالمستشفيات للجلوس مع أهالي المتوفين، وبعد شفاء المصابين سيتم الجلوس معهم أيضًا».
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