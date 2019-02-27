شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة ينعى الشعب في ضحايا حادث «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، باسم مجلس الدولة والمجلس الخاص وجميع مستشاري المجلس والعاملين بخالص التعازي للشعب المصري في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي حدث صباح الأربعاء. وقال المجلس في بيان له، إن «مستشاري مجلس الدولة وجميع العاملين ينعون ضحايا محطة مصر ويدعو المولى عز وجل أن يرحم الضحايا رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان»، كما يدعوا الله عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية، داعين «الله عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها».

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