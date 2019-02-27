شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تغير خريطة برامجها لتغطية حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الهيئة الوطنية للإعلام ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع، صباح الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت في بيان أنها تتابع الحادث لإعلام المشاهد المصري بالبيانات الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية. ووجه حسين زين، رئيس الهيئة، القطاعات المعنية بتغيير الخريطة البرامجية لتغطية تفاصيل الحادث بالصورة الكاملة.

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