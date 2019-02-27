شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: هناك حالات تحتاج لعلاج دقيق وكوادر طبية للتعامل مع مصابي «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معظم ضحايا حريق محطة مصر حالتها متوسطة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.
وأضاف مجاهد، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»: «ليس لدينا عجز في توفر الفرق الطبية و3 فرق للدعم النفسي للمصابين وأسرهم». وتابع: «الجثامين من بينهم 14 من الذكور و4 سيدات وطفلان، وخروج 15 مصابًا ويتبقى 28 مصاب في مستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء».
وأردف: «هناك حالات تحتاج لعلاج دقيق وكوادر طبية للتعامل مع كل المصابين»، مشيرًا إلى أن «مخزون الدم في المستشفيات تكفي لحالات المصابين في هذا الحادث».
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