شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم قطار مع سيارة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم قطار مع سيارة «ربع نقل» في منطقة الساحل الشمالي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي.

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هرعت سيارات الإسعاف، ظهر الأبعاء، إلى موقع الحادث في منطقة المزلقان على الطريق الساحلي الدولي أمام بوابة «مارينا 1»، لنقل المصابين إلى المستشفى.

بالانتقال تبين أن الحادث جاء بعد تصادم سيارة «ربع نقل» مع قطار أثناء عبورها بالمزلقان، ما أدى إلأى وفاة محمد محمد عبدالحليم، 30 سنة، مقيم العامرية، وإصابة كلا من العربي على محمد عبدالحليم، 26 سنة.

كما أصيب محمد شعبان زكي، 24 سنة، وعيد محمود حسن، 50 سنة، وسامح فرج عبدالعزيز، 19 سنة، وسعيد عبدالغني السيد 28 سنة، ورضا خميس عبدالله، 20 سنة، وجميع المصابين من العامرية.