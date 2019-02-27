"العربية للتصنيع" تستقبل وفدا من كبرى الشركات الرومانية فى مجالات الطاقة والنقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى نهاية المباحثات وقع الجانبان على وثيقة تعاون فى مجالات إطارات السيارات والتصنيع المُشترك لطلمبات البترول والغاز ومجالات السكة الحديد ومشروعات التحول الرقمى والمصاعد الكهربائية والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وتصنيعها بمصر. وبحث الجانبان بعض مجالات العمل المشتركة مثل الطاقة المُتجددة لتلبية الطلب المُتزايد بمشروعات التنمية بمصر وإفريقيا، بالإضافة لمجال الإلكترونيات. ودعا "التراس" الجانب الروماني لعودة إنتاج الجرار الروماني الزراعي بمُواصفات حديثة ودراسة إمكانية تصنيعه بمصر لتلبية السوق المحليوالتصدير لأفريقيا وأوروبا. Advertisements من جانبه أكد "ستيفان رادو أوبرا" أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، فى ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى، وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهو ما يعطى بُعداً استراتيجياً هاماً لهذا التعاون. وأشار "ستيفان" لاهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول فى مشروعات للتصنيع المشترك، فى إطار المناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذى تشهده مصر حاليا.

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