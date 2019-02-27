تصادم قطار ركاب بسيارة اقتحمت شريط السكة الحديد بخط بمطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد اقتحام سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد من مكان غير معد العبور بالكم ١٠١/ ٨٠٠ بين العميد والعلمين علي خط القباري ـ مرسي مطروح. واكدت الهيئة في بيان رسمى انه نتيجة عدم التزام سائق السيارة بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية ادي الي اصطدامه بقطار رقم ٣٠٠ اكسبريس اسكندريه مطروح مما تسبب في اصابه سائق السيارة .

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